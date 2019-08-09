Son Dakika Haberleri: Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa...
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Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa...

1 saat önce

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa..., System.String[]
Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi
Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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