Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa...
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Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:26 Kaynak: AA
Görüşmede, Suriye
'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi
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