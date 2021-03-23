Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki... - Son Dakika

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki...
23.03.2021 20:27
Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.
Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.
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