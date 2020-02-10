Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert... - Son Dakika

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Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert...
6 saat önce
Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:14 Kaynak: AA
Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.
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