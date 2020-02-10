Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert... - Son Dakika
Son Dakika Politika Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert... - Son Dakika

Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert...

6 saat önce

Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert..., System.String[]

Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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