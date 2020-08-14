Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış... - Son Dakika

Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış...
Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakereyle çözülmesinden yana olduğu belirtildi.
Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakereyle çözülmesinden yana olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 23:21
Kaynak: AA
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