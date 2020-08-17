(görüşmeden görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ. - Son Dakika

(görüşmeden görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:40
Kaynak: DHA
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