(görüşmeden görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI CUMABEKOV'U KABUL ETTİ. - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.

Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.