Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Elazığ'da, görüşmek istemediği babası Mikail K. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Merve K.'nin (20) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Merve K.'nin, şubat ayında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.Merve K.'nin ayrıca 'Herkesi affederim ama babamı edemem' yazılı paylaşımı beğendiği görüldü.