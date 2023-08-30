Harekete geçtiler! Galatasaray, Molde'nin yıldızına da formayı giydiriyor

Son olarak Molde'yi eleyerek 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

EMIL BREIVIK GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre, uzun süredir 8 numara arayışında olan Aslan, Molde eşleşmesi sonrasında Norveç ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in menajeriyle görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan genç oyuncu için Galatasaray hemen operasyona başladı. Öyle ki Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.