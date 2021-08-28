Çift yönlü orta saha arayan Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan Abdou Harroui için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre Aslan, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu devam ediyor.
Hollanda ekibine 23 yaşındaki orta saha için 3 milyon euro önerildi. Transferin bitme olasılığı yüksek.
Gedson Fernandes için Benfica, 8 milyon euroyu da elinin tersiyle itti. Maliyet ve zaman açısından Gedson artık bir rüyaya dönüştü. Fatih Terim, "Alternatiflerimiz hazır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak son ana kadar Gedson beklenecek.
Son Dakika › Spor › Görüşmeler olumlu ilerliyor! Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor - Son Dakika Spor