Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor - Son Dakika
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Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor

29.03.2022 11:01

Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.

Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.


Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor
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Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Dolmabahçe Sarayı, Roman Abramovich, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor - Son Dakika
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