Son Dakika Haberleri: Görüştüğümüz Oyuncular Var"

Görüştüğümüz Oyuncular Var"

13 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki hedeflerini gerçekleştirmek için transferler yapacaklarını söyledi.

Görüştüğümüz Oyuncular Var
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki hedeflerini gerçekleştirmek için transferler yapacaklarını söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 2 Ocak'ta başladıkları kamp çalışmalarını yarın sabahki son antrenmanla tamamlayacaklarını ve kentte döneceklerini belirtti.

Çalışmaların oldukça iyi geçtiğini anlatan Ravcı, "Aramıza yeni katılan transferlerin takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yapacağımız transferler, görüştüğümüz oyuncular var. İkinci yarı hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bu transferleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini söyleyen Ravcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımlar ikinci yarıya iyi başlamak isteyeceklerdir. Bu sebeple bizim de her geçen gün bir öncekinden daha güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Zirveye çıkmak zor ama orayı muhafaza etmek daha da zor. Bu bilinçle daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Her şeyden önemlisi, bizi biz yapan takım içindeki değerleri koruyup, motivasyonumuzu ve disiplinimizi bozmadan, kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Spor
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