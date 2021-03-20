Gösterge paneline saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Artur buldu - Son Dakika

- Gösterge paneline saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Artur buldu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Son zamanlarda art arda başarılı uyuşturucu operasyonlarına imza atan Kuşadası Polisi, bu kez İstanbul'dan uyuşturucu hap getiren zehir tacirini kıskıvrak yakaladı. Hassas burun narkotik köpeği ile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucunun gizlendiği yer herkesi şaşırttı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çok yönlü ve titiz çalışmalarla son günlerde dikkat çeken Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, elde ettiği istihbarat bilgilerini değerlendirerek İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahsı yakaladı. Kuşadası'na İzmir tarafından giriş yapan plakası ve eşkali önceden belirlenen bir araca Kuştur bölgesindeki uygulama noktasında yapılan operasyonda uyuşturucunun saklandığı yer herkesi şaşırttı. önceden belirlenen 34 plakalı aracı beklemeye başladı.

Kuşadası polisi tarafından durdurulan 34 plakalı beyaz bir aracı kullanan V.A. isimli sürücü indirildikten sonra narkotik köpeği Artur ile araçta yapılan aramalarda gösterge panelini alt kısmında zulalanmış şekilde 146,20 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilerek el konuldu. V.A. isimli zanlı göz altına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Emniyete Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı V.A. daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EK-İÜD-İK-Y)