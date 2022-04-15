GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ - Son Dakika
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GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ

15.04.2022 17:35

HATAY'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı.

HATAY'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Kazada, yaralanan olmadı.

İskenderun ilçesinde, 'Turizm Haftası', Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı. Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti. İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti.

GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ
GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ
GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ

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Mustafa Kemal Atatürk, Turizm Haftası, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖSTERİ ATLAYIŞINDA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜ PROTOKOLÜN ÜZERİNE İNDİ - Son Dakika
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