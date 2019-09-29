Gösteri, deprem tatbikatının önüne geçti...Etkinlik alanı havadan görüntülendi

BURSA - İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından yapılan deprem tatbikatı, geleneksel savaş sanatları gösterisi kadar ilgi görmedi.

Düzenlenen yetim dayanışma şenliğine vatandaşlar akın etti. 4 gün süren etkinlikte, çocuk parklarından ev yapımı yiyeceklere, el işi örgülerden eğitimlere kadar birçok stant vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiren deprem ile ilgili de alandakiler için tatbikat ve bilgilendirmeler yapıldı.

Okullarındaki gibi sırala oturan çocuklar, siren ve deprem anonsu ile neye uğradığını şaşırdı.Verilen kısa eğitimle çocuklar neler yapacakları ve nasıl korunacaklarını öğrendi. İkinci kez çalan sirenle birlikte çocuklar kısa sürede kendilerinin güvenliğini sağladı.

Daha sonra yapılan geleneksel savaş sanatları gösterisi, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriyi yapanların etrafı yavaş yavaş çevrelemesi, ellerine aldıkları telefonlarla o anları ölümsüzleştirmeleri dikkat çekti. Tatbikatın bu kadar ilgiyle takip edilmemesi, yakın zamanda yaşanan depreme rağmen insanların deprem konusunu umursamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "İHH'nın başlatmış olduğu dünyada oluşan 400 milyon yetim sahiplenme adına Bursa olarak bizde ikincisine imza atıyoruz. Özellikle burada aileler, çocuklarıyla vakit geçirirken eğlenirken öğreniyor. Arama kurtarma ekibimiz, gerekli bilgileri vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza aktarıyor. Yakın zamanda yaşanan ve yaşanması beklenen deprem için de hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.