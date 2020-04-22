Gösteri dünyasının popüler isimleri belirlendi

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda gösteri dünyasında Mart ayının en çok konuşulan oyuncularını belirledi. Rapora göre, listenin ilk sırasında, Cem Yılmaz ile aşk yaşayan genç oyuncu Serenay Sarıkaya 3 bin 106 haber ile yer aldı.

MTM, araştırmasında Mart ayının popüler oyuncularını belirledi. İlk sırada Cem Yılmaz ile aşk yaşayan genç oyuncu Serenay Sarıkaya 3 bin 106 haber ile yer alırken, son günlerde şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım ise bin 319 haberde kendinden bahsettirerek adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.Raporda, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Can Yaman, bin 307 haberde yer alarak Mart ayının popüler oyuncu isimlerinden olmayı başardı.

Koronavirüsten korunmanın yollarını Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoda vatandaşlara anlatan Taner Ölmez ay boyunca toplam bin 162 haberde konuşularak ayın popüler oyuncularından oldu. Ekranların sevilen yüzlerinden olsa da süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, polisiye ve gerilim türünde olan yeni dizisi Alef ile sevenlerinin karşısına geçti.İmirzalıoğlu ay boyunca medyada toplam bin 160 habere adını yazdırarak Mart ayının en popüler oyuncularından olmayı başardı.