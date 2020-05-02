Gösteri jetleri sağlık çalışanlarına destek için havalandı - WASHINGTON - Son Dakika
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Gösteri jetleri sağlık çalışanlarına destek için havalandı - WASHINGTON
6 saat önce
ABD'nin başkenti Washington'da "Blue Angels (Mavi Melekler)" ve "Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)" isimli savaş uçakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da "Blue Angels (Mavi Melekler)" ve "Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)" isimli savaş uçakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.
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3.05.2020 04:31:23. #1.13#
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