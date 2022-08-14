Gösteri öncesi hazırlıklar
Bayrak ve Bolsonaro posteri satanlar
Destekçilerin toplanması
Konvoydan detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun katılımla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı gösteri düzenlendi.
Kaynak: AA
Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek gösterisi - Son Dakika
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