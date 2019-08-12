Gösteri uçuşunda halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Gösteri uçuşunda halat koptu, 2 asker yere çakıldıKolombiya, (DHA) ? Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca, 2 asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.

Gösteri uçuşunda halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Kolombiya, (DHA) ? Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca, 2 asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.

Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi. Amatör kameralarca görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.

Yerel medşa yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki

Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu

10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu! Vatandaşlar son anda kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti