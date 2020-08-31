Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı - Son Dakika

Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş ve gösterilerin 3 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı, System.String[]

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş ve gösterilerin 3 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Gösteri ve yürüyüşlerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyuran Adıyaman Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arasın teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Başta PKK/KCK, DAEŞ, FETÖ/PDY ve DHKP/C olmak üzere terör örgütlerinin ve marjinal grupların, operasyon baskısından kurtulmak amacıyla eylem arayışı içerisinde bulunduğu yönündeki duyumlar da dikkate alındığında, terör örgütlerinin 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerini hedef alabileceği, toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edebileceği, terörist saldırılar ile hedeflediği kaotik ortamı oluşturmaya çalışacağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri nitelikteki istenmeyen olayların önüne geçilmesi, ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddesi hükümleri doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, siyasi partilerin, sendikaların ve meslek odalarının yapacakları kongre ve delege seçimlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyarak kamu sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde pandemi kurallarına göre yapılabileceği, bunların dışında düzenlenmek istenen diğer tüm eylem/etkinliklerle ilgili ilimiz merkezinde valilik makamına, ilçe merkezlerimizde kaymakamlık makamlarına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, tüm etkinlikler ile açık ve kapalı alanlarda basın açıklaması yapılması, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem, etkinliklere katılım amacı ile ilimize giriş ve çıkışları ilimiz mülki sınırları içerisinde 1 Eylül 2020 günü saat: 00.01 - 3 Eylül 2020 günü saat 23.59'a kadar (3) gün süreyle yasaklanmıştır. Emirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı - Son Dakika

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