Son Dakika Haberleri: Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG
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Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG

6 saat önce

Protestodan detaylar Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar Gösterici ile röportaj Yürüyüşten detaylar HONG KONG - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı.

Protestodan detaylar

Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar

Gösterici ile röportaj

Yürüyüşten detaylar HONG KONG - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.

Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG

Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:51 Kaynak: AA
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