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Göstericiler, Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, kaymakamlık binasını ateşe verdi.

Göstericiler, Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, kaymakamlık binasını ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler Zikar vilayet merkezi Nasıriye ile başkent Bağdat'ı birbirine bağlayan köprünün girişinde lastikler yakarak, köprüyü araç geçişine kapattı. Protestocular, ayrıca köprünün girişine çadır kurdu.

Bir grup gösterici de Zikar vilayetinin kuzeyindeki Ed-Devaye ilçesinde kaymakamlık binasını ateşe verdi.

Protestocular genel grev uygulanması amacıyla sabah saatlerinden bu yana memurların, öğrencilerin okullara, üniversitelere ve devlet dairelerine ulaşmasını engellemek için köprüler ile ana yolları kapatıyor.

Güvenlik güçlerinin dün Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kentte gerginlik tırmanmıştı. Protestocular Zikar Valilik binasını ateşe vermişti.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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