Göstericiler Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti.

Bağdat'ta bulunan söz konusu bölgeler güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası protestocuların elinden alınmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Iraklı protestocuların günlerdir süren ısrarı üzerine Hıllani Meydanı'nda bulunan güvenlik güçleri oradan geri çekildi. Güvenlik güçleri, bu meydandan günlerdir göstericilere karşı yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıyordu.

Ülke güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan Sinek Köprüsü'nün yarısını da boşalttı. Iraklı güçler, köprünün ortasına beton bariyerler yerleştirdi.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri, göstericilerin Yeşil Bölge'ye geçişini engellemek için başkentteki Cumhuriyet, Ahrar ve Şuheda Köprülerinde de yoğun şekilde bulunuyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.