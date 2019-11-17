Son Dakika Haberleri: Göstericiler Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti
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Göstericiler Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı yakınlarındaki Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti.

Bağdat'ta bulunan söz konusu bölgeler güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası protestocuların elinden alınmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Iraklı protestocuların günlerdir süren ısrarı üzerine Hıllani Meydanı'nda bulunan güvenlik güçleri oradan geri çekildi. Güvenlik güçleri, bu meydandan günlerdir göstericilere karşı yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanıyordu.

Ülke güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan Sinek Köprüsü'nün yarısını da boşalttı. Iraklı güçler, köprünün ortasına beton bariyerler yerleştirdi.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri, göstericilerin Yeşil Bölge'ye geçişini engellemek için başkentteki Cumhuriyet, Ahrar ve Şuheda Köprülerinde de yoğun şekilde bulunuyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Göstericiler Sinek Köprüsü'ne yeniden yerleşti

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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