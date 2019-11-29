Son Dakika Haberleri: Göstericilerin öldürüldüğü Zikar'da vali istifa etti
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Göstericilerin öldürüldüğü Zikar'da vali istifa etti

7 saat önce

Irak'ın Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaklaşık 30 protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından vali istifa etti.

Göstericilerin öldürüldüğü Zikar'da vali istifa etti, System.String[]

Irak'ın Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaklaşık 30 protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından vali istifa etti.


Irak'ın güneyinde bulunan Zikar vilayeti ile Necef kentinde tansiyon düşmüyor. Güvenlik güçlerinin ateş atması sonucu 30 göstericinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin de yaralandığı Zikar'da yaşanan olayların ardından Vali Adil el-Duhyli istifa etti. İran Konsolosluğunun ateşe verildiği Necef kentinde ise yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Necef ve Zikar'daki olaylı protestolarla ilgili soruşturma başlattı.


Zikar Acil Müdahale Birliği Komutanı General Cemil Şummeri ve diğer askeri komutanlar, Zikar Valisi Adil el-Duhyli'nin halkı koruyamadığı için istifasını sunduğunu belirterek, daha önce de protestocuların ve vatandaşların meşru isteklerini desteklediğini belirtti.


Öte yandan Irak'ta 1 Ekim'den bu yana başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 15 binden fazla kişi de yaralandı. - ERBİL

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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