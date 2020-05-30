- Gösteriler Portland'a sıçradı- Lüks mağazalar yağmalandı - Son Dakika

- Gösteriler Portland'a sıçradı

Lüks mağazalar yağmalandı

PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ünlü bir markanın çantalarını yağmaladı. Oregon ilçe adalet merkezine giren protestocular bilgisayarları kırdı ve yangın çıkardı.

ABD'nin Mineapolis kentinde başlayan protesto gösterileri eyaletlerde yayılmaya devam ediyor. ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi genç George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan olaylarda ülkenin pek çok şehrinde yağmalamalar sürüyor. Birçok mağazanın yağmalandığı ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde dünyaca ünlü markaların çanta ve ayakkabıları protestocular tarafından yağmalandı. Protestocular, içerisinde şerif ofisinin de bulunduğu Portland'daki Multnomah adalet merkezini hedef aldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde protestocuların pencereleri kırarak bina içine girdiği, bilgisayar ve masalara zarar verdiği ve yangın çıkardığı görülüyor. Olay yerine intikal eden Portland polisi, müdahale edileceğini belirterek uyarıda bulundu. Yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybeden Floyd'un boynuna bastıran polis memuru Derek Chauvin ise bugün tutuklanmıştı.