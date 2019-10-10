Son Dakika Haberleri: "Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı"
Son Dakika Güncel 'Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı'

"Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı"

18 dakika önce

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.


İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İbadi, Bağdat'ta bir grup gençle bir araya geldi.


Gösterilere değinen İbadi, "Daha önceleri de gösteriler yapıldı. Ancak bu gösterilerde yeni olan şey, hükümetin buna karşı acımasızca davranması, keskin nişancıların kullanılması ve televizyon kanallarının kapatılması oldu." ifadelerini kullandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin zaman zaman protestocuları dağıtmak için keskin nişancı kullandığı iddia edilmişti.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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