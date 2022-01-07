Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız! - Son Dakika

Yaklaşık 1 haftadır şiddetli gösterilerin devam ettiği Kazakistan'da Rusya'nın askeri olarak desteklediği Devlet Başkanı Tokayev göstericiler için vur emri verirken, birçok kentte olaylar devam ediyor. Konu ile ilgili 58 yaşındaki bir gösterici açıklamalarda bulundu.

"PROTESTOCUYUM DEMEKTEN KORKMUYORUM"

Kazak kadın, "Protestocuyum demekten korkmuyorum. Ben kendi hayatımı yaşadım. Artık çocuklarım için buradayım. Ülkenin en parlak gençleri yurtdışına gitti. Neden? Çünkü burada hayat yok" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Devlet Başkanı Tokayev'in göstericilerle ilgili olarak 'terör çeteleri' ifadesini kullanmasına tepki gösteren Kazak kadın Saule, "Cumhurbaşkanı çetelerle savaştayız dedi. Bizlere haydut, terörist dedi. Biz haydut veya terörist değiliz. Sadece gösterilere katılan insanlarız. Tüm dünyaya söyleyin, Kazakistan'da büyüyen tek şey yolsuzluk. Ülke Nazarbayev'in ailesinin özel şirketi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe'nin yayınladığı bir videoda ise "Protestocuyum demekten korkmuyorum. Ben kendi hayatımı yaşadım. Artık çocuklarım için burdayım. Ülkenin en parlak gençleri yurtdışına gitti. Neden? Çünkü burada hayat yok" ifadelerini kullandığı görülüyor.