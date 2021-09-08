Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkede kaos yaşandı. Birçok insan ülkeden kaçmanın yollarını ararken Taliban ise dünyaya ılımlı mesajlar verdi.

GEÇİCİ HÜKÜMETİ AÇIKLADILAR

Özellikle ülkedeki yabancı askerlerin tamamen çekilmesi ile Afganlar için yeni bir dönem başladı. Taliban, dün akşam geçici hükümeti açıkladı, geleceğe yönelik mesajlar verdi. Ancak, bölgeden gelen görüntüler işlerin özellikle de kadınlar için çok da iyiye gitmediğini gözler önüne serdi.

KADINLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Pençşir'deki direniş hareketinin ülke genelinde ayaklanma çağrısına dönüşmesi sonrası çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici sokaklara çıktı. Taliban ise göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açtı.

BANKANIN BODRUM KATINA KAPATTILAR

Tüm bunların yanında Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Videoya göre Kabil'deki kadın protestocular, Taliban tarafından gösterilere katılmasını engellemek için bir bankanın bodrumuna kapatıldı. Görüntülerde, panik halindeki kadın ve çocuklar yer alırken, bir Taliban üyesinin sesinin ardından kayıt kesiliyor.