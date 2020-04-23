Gösterileri iptal olan minikler evlerinde Sürmene Sallaması oynadı - Son Dakika

İSTANBUL Maltepe Gülensu İlkokulu öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle iptal olan 23 Nisan gösterilerini evlerinde gerçekleştirdi. Öğrenciler, sınıf öğretmenleriyle birlikte Sürmene Sallaması oynadıkları bir video hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılması planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Bayramı evlerinde kutlayacak olan öğrenciler de 23 Nisan için hazırladıkları gösterilerini, evlerinde gerçekleştirdi. İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu 2-H sınıfının 10 öğrencisi de 23 Nisan için hazırladıkları gösteriyi evlerinde kostümlerini giyinip Sürmene Sallaması oynayarak yaptı. Öğrencilerinin Sürmene Sallaması oynadıkları videoları birleştiren sınıf öğretmenleri Yeliz Yakar, kendisi de Sürmene Sallaması oynayarak öğrencilerine eşlik etti. Yakar, 10 öğrencisinin ve kendisinin yer aldığı videoları 23 Nisan için birleştirerek bir klip haline getirdi.

- İstanbul