Gösterisinde Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi hedef alan kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Emre G. tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla zanlının sorgulanma işleminin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, sorgusunun ardından, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' maddeleri uyarınca Konya 4.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır."

Olay

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle dün Emre G. hakkında soruşturma başlatılmış, şüpheli hakkında, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti.