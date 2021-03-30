Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı
30.03.2021 11:56
Koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzun zamandır gösteri yapamayan Cem Yılmaz, nisan ayında sevenleriyle buluşacak. 3 gün gösteri yapacak olan Yılmaz'ın biletleri 1 günde tükendi. Gösterisinin biletlerinin tükenmesiyle ilgili paylaşım yapan komedyen adeta havasını attı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 13,15 ve 16 nisan tarihleri arasında Maslak'taki bir gösteri merkezinde sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkan biletleri ise kısa bir sürede tükendi.
CEM HAVASINI ATTI
Uzun bir aradan sonra sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan komedyen sosyal medya hesabından gösteri afişinin fotoğrafını paylaşarak "Biletlerimiz tükenmiştir. Daha dün duyurmuştum. Teşekkürler" diyerek adeta havasını attı.
Ünlü komedyenin gösterisi sokağa çıkma yasağının başladığı saatler dikkate alındığı için akşamüstü yapılacak.
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