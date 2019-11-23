Gösterişli'den öğretmenlere anlamlı ziyaret

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çocuk Kulübü eğitimcilerini ziyaret etti.



Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli Çocuk Kulübünde görev yapan eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Çocuk Kulübüne ziyarette bulunan Gösterişli burada öğretmenlere çiçek vererek her birini ayrı ayrı tebrik etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü temsilen ziyarete geldiğini ifade eden Gösterişli "Öğretmenler meslekler üstü bir misyon ifa etmektedir. Onlar bizim geleceğimizi şekillendirir, ülkemize taze beyinleri yetiştirir. 24 Kasım Öğretmenler Günü onlara olan sevgimizi, saygımızı göstermek için bir araç. Başkanımız Faruk Özlü'yü temsilen kendilerini kutlamak istedim, çiçek takdim ettim. Hepsine emekleri için teşekkür ediyor, başarılı bir meslek hayatı geçirmelerini diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE