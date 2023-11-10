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Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı - Son Dakika

Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı

10.11.2023 11:45  - Güncelleme: 14:14

İddia edilen mal varlığıyla gündeme gelen güzellik merkezi işletmecisi ve fenomen Şulemsi, eleştirilerin yanı sıra tehdit mesajları aldığı söyledi.

Gösterişli hayatlarıyla tanınan Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Şulemsi de 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddiasıyla gündem oldu. Hakkındaki mal varlığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Şulemsi, tehdit mesajları aldığı söyledi.

"İDDİALARIN GERÇEKLİK PAYI OLSAYDI DALGA GEÇMEZDİM"

Hakkındaki iddiaları çektiği videolarla yalanlayan Şulemsi, eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirilerin yanı sıra tehdit mesajları almaya başlayan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bazen gerçekten anlayamıyorum. Yahu dalga geçiyorum, görmüyor musunuz? Gram üzerime alınmıyorum. Asıl sessiz olanlardan korkun. Bakın çok değil 2 gün içinde bütün fenomenler tiye almaya kalkışacaklar. Şule masum biz de böyle masum gözükelim diye. Bakın 1 tane bile doğruluğu olan bir şey ile karşılaşmadım. Eğer 1 tane gerçeklik payı olan bir iddia olsaydı dalga geçmezdim, herkes gibi ben de sessizce otururdum. Ben rahatım diyorum tehdit mesajları alıyorum şaka gibi. Resmen rahatımdan rahatsızlar. Benim hayatımda bir şey değişmedi, önceden ne yapıyorsam hala aynıyım" dedi.

Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları

MAL VARLIĞI İDDİASINI YALANLADI

"Şulemsi" olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk'ün gösterişli hayatlarının yanı sıra 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi. Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı. Avukatının açıklamasını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlanan fenomen, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlarda dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız . Sizleri seviyorum, selametle" dedi.

Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları
Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları
Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları
Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları
Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi'ye tehdit mesajları

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Son Dakika Sosyal Medya Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı - Son Dakika
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