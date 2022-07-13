GoStudent uzmanlarından öğrencilere "yaz tatili" önerileri - Son Dakika
Üye Girişi

GoStudent uzmanlarından öğrencilere "yaz tatili" önerileri

13.07.2022 11:50
GoStudent uzmanlarından öğrencilere "yaz tatili" önerileri

GoStudent uzmanları, çocuklar ve ebeveynler için hem eğlenmeleri hem de zamanlarını verimli geçirebilmeleri için öneriler hazırladı.

GoStudent uzmanları, çocuklar ve ebeveynler için hem eğlenmeleri hem de zamanlarını verimli geçirebilmeleri için öneriler hazırladı.

GoStudent açıklamasına göre, uzun süren salgın sürecinden sonra okula düzenli gitmeye başlayan öğrenciler bu sezon kendilerini daha yorgun hissetti. Bu nedenle GoStudent uzmanları, bu yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenmelerini, plan ve program dahilinde hareket ederek eksiklerin giderilmesi bakımından tatilin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Açıklamada görüşleri yer alan GoStudent uzmanlarından sınıf öğretmeni Yağmur Yılmaz; yaz tatilinin yoğun bir eğitim yılının ardından öğrencilere dinlenme, eksikliklerini tamamlama, sosyal yönlerini güçlendirme ve gönlünce eğlenme alanı açtığını belirterek, verimli, eğlenceli bir yaz tatili için öncelikle zamanı iyi planlamak gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, "Bir derse ait eksikleri bulunan öğrenciler haftalık olarak planlayacakları 3-4 saatlik eğitim programlarıyla kısa sürede bu eksiklerini giderebilir ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Önemli aktiviteler arasında yer alan kitap okumaya değinen Yılmaz, yaz tatili boyunca bol bol kitap okunması tavsiyesinde bulundu.

"Yeni döneme enerji depolayarak girin"

Kimya öğretmeni Şevval Gündüz de öğrencilere yaşadıkları ya da tatil yaptıkları şehirdeki müzelere, sergilere ve açık hava müzelerine gitmelerini, yeni arkadaşlıklar edinmelerini ve bol bol sosyalleşmelerini önerdi.

Gündüz, "Ellerimiz biraz da toprağa değsin! Bahçeye ya da balkondaki saksılara yeşillikler ya da çiçekler dikebilir ve onların büyüme süreçlerini takip edebilirsiniz. Yeni döneme enerji depolayarak girin. Yazın evde daha uzun süreler bulunacağınızı düşünerek odanızı düzenleyip hem ailenize yardımcı olabilir hem de kendi kişisel alanınızı istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Sadece odanızla kalmayıp mutfağa da el atabilirsiniz. Yeni tarifler deneyerek leziz yiyecekler hazırlayabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

"İşlem yeteneğinizi kaybetmemek için alıştırmalar yapın"

GoStudent uzmanlarından matematik öğretmeni Kübra Dirimeşe ise hiç matematik işlemi yapmadan geçen bir yaz tatilinin öğrencilerin matematikten uzaklaşmasını ve işlem hızlarının azalmasına sebep olacağını bildirdi.

Dirimeşe, "Mevcut işlem yeteneğinizi kaybetmemek için alıştırmalar yapmak ve yaz tatili kitaplarındaki soruları çözmek bu konuda sizin gerilemenizi engelleyecektir. Ayrıca yeni nesil soruları çözmek, çözülemeyen sorular için yardım almak kaçıncı sınıfta ve hangi seviyede olursanız olun sınava yönelik daha etkili bir ilerleme kaydetmenizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Matematik-bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Ersoy Örgen de öğrencilerin eksik oldukları konuları tekrar edip sorular çözmesi gerektiğini anlattı.

Örgen, "Özellikle defter tekrarları ve ardından soru çözümleri kalıcı öğrenme için çok etkili olacaktır. Haftada iki gün ders çalışıp diğer günlerde dinlenilmeli." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GoStudent uzmanlarından öğrencilere 'yaz tatili' önerileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: GoStudent uzmanlarından öğrencilere "yaz tatili" önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement