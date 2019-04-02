Son Dakika Haberleri: Gotham Dizisinden Joker'li Tanıtım Görseli Geldi

Gotham Dizisinden Joker'li Tanıtım Görseli Geldi

5 dakika önce

Gotham dizisinin final sezonu yaklaşırken, Cameron Monaghan'ın canlandıracağı Joker karakterinin görünüşü de yeni tanıtım görsellerinde ortaya çıktı.

Gotham Dizisinden Joker'li Tanıtım Görseli Geldi, System.String[]
Gotham dizisi, DC evreninin en gotik, en sıkıntılı şehirlerinden biri olan Gotham'da Batman'in ortaya çıkmadan önceki zamanını konu alıyordu. Dizinin bu yıl final sezonu yayınlanacak. Final öncesinde paylaşılan tanıtım görselleri ise dizinin fanlarını heyecanlandıracak türden.




Dizide ilk görüldüğü andan itibaren Joker olacağından emin olduğumuz, Cameron Monaghan tarafından canlandırılan Jeremiah karakteri, yeni tanıtım görselinde kaderinde yatan sonla (ya da başlangıçla) karşılaşarak Joker'e dönüşüyor.



Geçtiğimiz günlerde de Batman'in kostümü paylaşıldığında kara şövalyenin ilk kimin peşine düşeceği merak konusu olmuştu.




Daha önce karakter hakkında görseller paylaşılmış olsa da oyuncuyu kostümü ve makyajıyla ilk defa görmüş olduk. Genel olarak kendine has bir görüntüsü olsa da bu Joker'in hem Heath Ledger hem de Jack Nicholson'un versiyonlarından izler taşıdığı görülebiliyor.

Monaghan daha önce karakter hakkında attığı bir tweette, vahşi, korkutucu, kabuslara girecek bir Joker göreceğimize söz vermişti. Jared Leto'nun Joker'den ziyade Joker gibi bir şeye benzemekle suçlanan versiyonundan sonra bu görsel hayranları epey heyecanlandırdı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:08 

Batman, Cameron Monaghan, Teknoloji
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