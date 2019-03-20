Gotik Makyajı Yüzünden Metroya Alınmadı, İnternette Protesto Başlatıldı

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Irkçı Senatörün Kafasına Yumurta Atan Çocuk, Kendisi İçin Toplanan Parayı Müslümanlara Bağışlayacak

Banyo Yaptığı Sırada Elindeki Telefonu Suya Düşüren Kız Çocuğu, Feci Şekilde Can Verdi

Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var