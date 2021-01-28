Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi - Son Dakika

Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi

28.01.2021 00:59
Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi, System.String[]

Almanya'da Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.

Almanya'da Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.

Göttingen Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitesinin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi.

Tolan'ın görevine ilkbaharda başlayacağını kaydedildi.

Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız" dedi.

Senato Sözcüsü Prof. Nicolai Miosge, Metin Tolan'ı rektörlüğüne seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965'te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993'te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD'de araştırmalar yapan Tolan 1998'de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001'de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

Üniversite, Almanya, Rektör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi - Son Dakika


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