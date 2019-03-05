Son Dakika Haberleri: Gövdesi Evin Duvarı İçinde Kalan Ağaç İlgi Çekiyor

Gövdesi Evin Duvarı İçinde Kalan Ağaç İlgi Çekiyor

1 saat önce

ÇORUM'da, evin duvarından çıkan armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Gövdesi Evin Duvarı İçinde Kalan Ağaç İlgi Çekiyor, System.String[]
ÇORUM'da, evin duvarından çıkan armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Kunduzhan Mahallesi'nde içerisinde Irakların yaşadığı tek katlı evin duvarında, sadece dallarının görüldüğü armut ağacı ilgi çekiyor. Evin duvarının içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahalleye gelenler, ilginç görünümüyle dikkat çeken ağacı fotoğraflayıp, 'Dalları var gövdesi yok' yorumuyla sosyal medyada paylaşıyor.

Mahalle sakinlerinden Zeki Özdemir, ağacın ilgi çektiğini söyleyerek, "Burada Armutlu Dede Türbesi var. İnsanlar, gelip dua ederler. Armutlu Dede Türbesi de adını armut ağacından alıyor. Bu ilginç ağacın dalları var ama gövde kısmı ortada yok. Binanın duvarı arasında kalmış olabilir" dedi.

İsmail Sakarya ise "Ağacı gördüm, içeriye girdiğimde ağacın gövdesi ortada yoktu. Duvarın içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ancak, duvar da çok ince" diye konuştu.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Armutlu, Çorum, Güncel
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