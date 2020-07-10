Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu - Son Dakika

Bartın'ın Hasankadı beldesi belediye meclis üyesi emekli madenci Zülkari Ceylan Baydanlar küme evleri bölgesinde dolaştığı sırada, yol kıyısında bulunan gürgen ağacı dikkatini çekti. Ağaca yaklaşan Ceylan, gövdede bulunan el figürüne benzeyen kökleri görünce şaşırdı. Kısa bir süre ağacı inceleyen yaşlı adam daha sonra gördüğü figürlerin resmini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Ceylan, ağacın koruma altına alınması gerektiğini belirtti. - BARTIN

Bartın 'ın Hasankadı beldesinde bir gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü ilgi odağı oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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