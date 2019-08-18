Son Dakika Haberleri: Gove: Sızdıralan belgeler olası en kötü senaryoyu temsil ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Gove: Sızdıralan belgeler olası en kötü senaryoyu temsil ediyor

57 dakika önce

Birleşik Krallık'ta anlaşmasız Brexit için hazırlıklardan sorumlu parlamento üyesi Michael Gove sızdırılan hükümet belgelerinin olası bir anlaşmasız Brexit'e etkilerinin "en kötü senaryo"yu temsil ettiğini söyledi.

Gove: Sızdıralan belgeler olası en kötü senaryoyu temsil ediyor, System.String[]
Birleşik Krallık'ta anlaşmasız Brexit için hazırlıklardan sorumlu parlamento üyesi Michael Gove sızdırılan hükümet belgelerinin olası bir anlaşmasız Brexit'e etkilerinin "en kötü senaryo"yu temsil ettiğini söyledi.
Gove Twitter paylaşımında, "Genellikle böyle sızıntılar hakkında konuşmayız, sadece bazı gerçekleri düzeltiriz, Yellowhammer (Sarı balyoz) olası en kötü senaryoyu temsil ediyor. Brexit planlamalarımızı son üç haftadır hızlandırdık" açıklamasını yaptı.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumundaki petrol, gıda ve ilaç konularında oluşacak sıkıntıların yanı sıra İrlanda sınırı sorunu ve diğer önemli olası sıkıntılar Yellowhammer Operasyonu adı altında sızdırılan belgelerde derlenmişti.


Birleşik Krallık, Parlamento, Hükümet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gove: Sızdıralan belgeler olası en kötü senaryoyu temsil ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]