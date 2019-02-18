Göynük Belediyesi'nde Toplu Sözleşme İmzalandı

Göynük Belediyesi adına Yerelsen İşverenleri Sendikası ile işçiler adına Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu belediye işçilerini ilgilendiren 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı. Göynük Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza törenine; Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve işçi temsilcisi hazır bulundu. Toplu iş sözleşmesine göre, Göynük Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin, ücret, ikramiye, yemek yardımı, yakacak yardımı, giyim yardımı, aile yardımı, öğrenim yardımı, hastalık yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz

Emek kavramının insan hayatında en kıymetli unsur olduğuna vurgu yapan Hizmet İş SendikasıŞube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir; "Yaptığımız çalışmalarda Göynük Belediyesi ile birlikte hareket ederek, sorunların çözümü noktasında önemli adımlar attık. Elbette emek kavramı insan hayatındaki en kıymetli unsurdur. Bizlerde bu anlayışla hareket ederek işçilerimizin hakları konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz" dedi.

Hayırlı uğurlu olsun

Törende konuşan Göynük Belediye Başkanı, Kemal Kazan sözleşmenin tüm işçilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Kazan; "Görevde olduğumuz süre zarfında her zaman işçilerimizin ve emekçilerimizin hakları konusunda ciddi hassasiyetler gösterdik. Göynük Belediyesi olarak günümüzün ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak imkânlarımız ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikamızla görüşerek yaptık. Bu vesile ile ben bir kez daha sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sendika temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.