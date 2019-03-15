Göynük, Çevre Yoluna Kavuşacak

Bolu'nun Göynük ilçesi Belediye Başkanı Kemal Kazan, "Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçeye büyük araçların girişini yasaklayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız." dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesi Belediye Başkanı Kemal Kazan, "Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçeye büyük araçların girişini yasaklayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız." dedi.



Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre yolu inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini, ilçenin tarihi dokusunun olduğunu, yolun ise bu dokuya zarar vermemesi için ilçenin etrafından dolaşacağını kaydetti.



"Bolu'dan Sakarya tarafına doğru giden sekiz kilometrelik bir bağlantı yolunu projelendirmiş ve başlatmıştık." diyen Kazan, "Yıl sonuna kadar bu yol tamamlanacak. Yol yapım ekibi çalışmakta. Yolu bitirmek için canla başla çalışmakta. Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçeye büyük araçların girişini yasaklayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız". diye konuştu.



Kazan, Göynük için hayati önemi olan yolun bir an önce bitirilmesi noktasında herkesin var gücüyle çalıştığını sözlerine ekledi.

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