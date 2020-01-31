Göynük hizmet binası boyandı - Son Dakika

Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binasının dış ve iç cephe boyası, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından yaptırılan Belediye Göynük Hizmet Binası (Eski Göynük Belediye Binası), belediye ekipleri tarafından dış cephesi boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. Hizmet binamızda dış ve İç cephe boya çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, bina içerisindeki kapı ve pencerelere de gerekli vernik işlemlerini gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler, bina içerisindeki kütüphaneyi de daha geniş bir alana taşıyarak öğrencilere geniş bir alanda çalışma imkanı sağlamış oldu.



Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Daha önce yaptırdığımız ve halkımıza kazandırdığımız binamızın dış ve iç cephe boya çalışmalarını tamamladık. Halkımızın yararına önemli kararlar aldığımız binamız şu anda hizmet binası olarak kullanılıyor. Bina içerisinde bulunan kütüphanemizi de daha geniş bir alana taşıdık. Bu sayede geleceğimizin anahtarı olan sevgili öğrencilerimize geniş bir ortamda çalışma imkanı sağladık. Eğitime hizmetlerimiz hiçbir zaman kesilmeyecek ve artarak devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA