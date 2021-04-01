Göynük Kaymakamı Erdoğan, "Yeşilin EN"leri ödülü alan orman işletme şefini ziyaret etti - Son Dakika

Göynük Kaymakamı Erdoğan, "Yeşilin EN"leri ödülü alan orman işletme şefini ziyaret etti

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde ödül alan Göynük Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci'yi ziyaret etti.

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde ödül alan Göynük Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci'yi ziyaret etti. Kahveci'nin görev yaptığı Tekirler Orman İşletme Şefliğine gelen Erdoğan, ormancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Kahveci'ye başarılarının devam etmesi temennisinde bulunarak, Kaymakamlık tarafında hazırlanan başarı belgesini takdim etti.

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