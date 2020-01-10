Göynük mahallesine aydınlatma ve bisiklet yolu - Son Dakika

Kemer Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Göynük mahallesinde aydınlatma çalışmalarını tamamlandı ve üzerine bin metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı.



Kemer'in Göynük Mahallesi, belediye ekiplerinin çalışmaları ile daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşmaya devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde aydınlatma çalışmalarını tamamlandı ve üzerine bin metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı. Estetik açıdan da gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel bir görünüme kavuşan cadde üzerinde yapılan bisiklet yoluyla da Kemer Belediyesi'nin spora ne kadar önem verildiğinin resmi de orta çıkmış oldu. Öte yandan belediye ekipleri, Kemer Belediyesi Göynük Hizmet Binası'nın da iç ve dış cephe boya işlemlerini hızla devam ettiriyor. 3015. sokak yol yapım çalışmaları kapsamında da bordür döşeme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri ekipleri, kilitli taş ile kaldırım kaplama çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. Ayrıca, 3018. Sokakta devam eden yol yapım çalışması da tamamlandı.



Ayışığı yolu tamamlanıyor



Birçok sinema filmine konu olan ve Kocaburun mevkisinde bulunan ve 1. Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından Fransız savaş gemilerinin top atışlarıyla batırıldığı siperlere giden yol olması bakımından önem arz eden Ayışığı Koyu yolundaki çalışmalar hızla devam ediyor. Ayışığı Koyu yolu üzerindeki Onno Tunç Caddesi'nde 375 metre yağmursuyu drenaj hattı yapan belediye ekipleri, cadde üzerinde çift konsollu dekoratif aydınlatma direklerinin dikilmesi ve 750 metre orta refüjün ardından çalışmalarını tamamlayacak.



Barış Manço Caddesi'nde de asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, 152 ve 177. sokaklardaki asfalt kaplama çalışmalarını da tamamlayacaklarını kaydetti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en önemli turizm merkezilerinden olan Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirler, dünyaca ünlü Ayışığı Koyu'na daha rahat bir şekilde ulaşabilecek. Kemer'in doğa harikası yaylalarına yağan kar nedeniyle kapanan yayla yollarında çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, Arslanbucak, Beldibi ve Tekirova mahallelerinde de yol açma ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.



Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımıza hak ettiği değeri ve hizmeti vermek için çalışmaya son hızla devam ediyoruz. İlçe genelinde yollar yapılıyor, yeni yolar açılıyor. Göynü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki yolumuzu halkımız artık kullanabiliyor. Dünyaca ünlü Ayışığı Koyumuza giden cadde ve sokaklarda çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Kısa zamanda burayı tamamlayacağız. İlçemizde genel alamda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Değerli halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. - ANTALYA