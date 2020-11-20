Göynük'te 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Göynük'te 2 katlı ahşap ev yandı

BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi.

BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi. Çubuk köyü Seki Mahallesi'nde dün gece Fatma Giren'in (65) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinde yangın çıktı. Fatma Giren dışarı çıkarken, komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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