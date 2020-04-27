Göynük'te 365 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde 365 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ramazan ayının girmesiyle birlikte Göynük Kaymakamlığı, Göynük Kızılay Şubesi ve Vefa Destek Grubu tarafından 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve yemeğini yapamayan 365 kişiye iftarlık sıcak yemek ulaştırılıyor.

İlçede tespit edilen 365 kişiye ramazan ayı boyunca iftarlık sıcak yemek dağıtımı devam edecek.