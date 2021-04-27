Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı

27.04.2021 14:31
Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafında başlatılan "Badem Eylem Planı" kapsamında dikimi yapılarak bakımı köy sakinlerine devredilen badem fidanları meyve vermeye hazır hale geldi.

İlçeye bağlı Safranlar köyü civarındaki ormanlık alanlara dikilerek vatandaşlara tahsis edilen fidanlar, boyları 2,5 metreye ulaşmasının ardından çiçek açmaya başladı.

Köy sakinlerinden Nurettin Akı, "Köyümüze tahsis edilen yere orman işletmesi tarafından badem ağacı dikimi yapılmıştı. Şimdi bademler çiçek açtı. Budama yapıyoruz. Köyümüze 1150 badem ağacı dikildi. 18 hane bakımı üstlendi." şeklinde konuştu.

Bölgede inceleme yapan Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ise köy sakinlerine badem ağaçlarının bakımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Orman Genel Müdürlüğü, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


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