Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Örtencik Köyü Merkez Mahallesi'nde Osman Kavas'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.