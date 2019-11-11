Son Dakika Haberleri: Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika Güncel Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

7 saat önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Örtencik Köyü Merkez Mahallesi'nde Osman Kavas'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Osman Kavas, Göynük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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