Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
7 saat önce
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Örtencik Köyü Merkez Mahallesi'nde Osman Kavas'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler