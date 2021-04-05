Göynük'te doğal kızılcık sahalarında rehabilitasyon çalışması başlatıldı - Son Dakika

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce doğal kızılcık sahalarında rehabilitasyon çalışmasına başlandı.

İlçesinin sınırları içerisinde yer alan ve Sünnet Gölü mıntıkasındaki dere kenarlarında doğal olarak yetişmiş, ormanın parçası haline gelmiş kızılcık ağaçlarında meyve verimini artırmak için budama, çapalama ve gübreleme çalışması yapıldı.

İlk etapta yaklaşık 500 kızılcık ağacı rehabilite edilerek ekonomiye katkı sağlanacak.