Göynük'te kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde fındık kabuğu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Akyazı istikametinden Göynük'e seyreden Emin Değirmenci yönetimindeki 45 ABS 065 plakalı fındık kabuğu yüklü kamyon kent merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Karada sürücü ile araçta bulunan eşi Hülya Değirmenci yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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