Göynük'te kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karada sürücü ile araçta bulunan eşi Hülya Değirmenci yaralandı.

Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı