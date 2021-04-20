Göynük'te karaçam tohumları drone ile toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde karaçam tohumları drone yardımıyla toprağa bırakıldı.

İlçe sınırları içerisinde bulunan Dedeler Ormanı'ndaki tabi gençleştirme sahasında sarp bölgelerde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince karaçam fidanı ekimi gerçekleştirildi.

Drone ile gerçekleştirilen çalışmayı yerinde inceleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yeni teknolojilerin ormancılık çalışmalarında uygulanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ekibi kutladı.

Bıyıklı, drone ile tohum ekiminin tüm sahaya homojen olarak uygulandığını, bu durumun fidanların büyümesine olumlu etki yapacağını kaydetti.